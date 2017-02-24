وفد إيراني يعقد أول اجتماع مع الجانب السعودي حول الحج

عقد الخميس في مدينة جدة أول اجتماع حول الحج بين وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة حميد محمدي مع وزير الحج السعودي محمد بن صالح بن طاهر بنتن.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية، أن رئيس الوفد الايراني استعرض مواقف وتوقعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد علي حقوق الحجاج الإيرانيين والتي تم اطلاع وزارة الحج السعودية علي نقاطها الأساسية من قبل، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

من جانبه، شرح وزير الحج السعودي برامج وزارته لموسم الحج القادم، معربا عن امله بان يقام الحج القادم بمشاركة الحجاج الايرانيين، بحسب (إرنا). ومن المقرر دراسة الابعاد المختلفة للموضوع خلال الاجتماعات القادمة.

وكان الوزير السعودي قد أعلن مؤخرا عن توجيه الدعوة إلى وفد شؤون حجاج إيران للمشاركة في اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج، بهدف ترتيب أوضاع قدوم الحجاج الإيرانيين، وما سيقدم لهم من خدمات، بعد أن امتنعت طهران عن إرسال حجاجها العام الماضي.

وفي سياق توضح سبب غياب الحجاج الإيرانيين، قالت وزارة الحج والعمرة السعودية انذاك أن بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية امتنعت عن توقيع محضر إنهاء ترتيبات قدوم الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج، مؤكدة أن المملكة ترفض تسييس هذه الشعيرة أو المتاجرة بالدين

ويشار إلى أن السعودية قد قطعت علاقاتها مع إيران مطلع العام الماضي عقب قيام متظاهرين إيرانيين بالاعتداء على سفارة السعودية وقنصليتها في إيران، احتجاجا على احكام بالإعدام بحق عدد من الاشخاص المدانيين باعمال إرهابيين، من بينهم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر. (DPA)

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