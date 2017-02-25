ألمانيا : إفتتاح ” خط ساخن ” لمساعدة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى بلادهم طواعية

افتتحت السلطات الألمانية خطاً ساخناً لإمداد اللاجئين الراغبين في المغادرة والعودة إلى بلادهم طواعية بالمعلومات الكافية.

وقالت سلطات مدينة نورنبيرغ، جنوب ألمانيا، الجمعة، إن المكاتب الرسمية المهتمة بالمهاجرين والعاملين المتطوعين يمكنهم أيضاً استخدام هذا الخط.

وأضافت السلطات أن المرحلة التجريبية التي تجري منذ أكتوبر (تشرين أول) الماضي شهدت تواصل حوالي 400 شخص بمركز الاستشارات عبر الخط الساخن.

ويعتبر عمل الخط الساخن تكملة لمكاتب الاستشارات الأخرى في المنطقة.

ويعطي العاملون بالخط الساخن معلومات عن برامج العودة إلى الوطن وإعادة الدمج بالمجتمع وكذا عن البرنامج الاتحادي الذي بدأ خلال الشهر الجاري تحت اسم “ستارت هيلفه بلاس” (الصفحة الرئيسية للمساعدة) والتي رصد لها 40 مليون يورو.

وشهد العام الماضي مغادرة طوعية لحوالي 54 ألف شخص، وتعتزم الحكومة الألمانية زيادة هذا المبلغ أكثر من ذلك. (DPA)

عكس السير