أليغري يتحدث عن مستقبله مع يوفنتوس و يكشف تطورات قضيته مع بونوتشي

غيّر الإيطالي #ماسيمليانو_أليغري، مدرب نادي #يوفنتوس، من لهجته بخصوص مستقبله مع بطل #إيطاليا، ملمحاً أنه سيتخذ قراره النهائي بعد التحدث مع إدارة الفريق عند نهاية الموسم الجاري.

وقال أليغري، رداً على سؤال حول مستقبله، خلال مؤتمر صحفي عقده امس الجمعة: “أنا الآن مع يوفنتوس وأقوم بعملٍ جيد هنا، سيكون لدينا متسع من الوقت للحديث عن المستقبل بعد نهاية الموسم”.

وارتبط المدرب الإيطالي أليغري بشغل الإدارة الفنية لنادي آرسنال الإنكليزي، بداية من الصيف القادم، خلفاً للفرنسي أرسن فينغر، الذي ينتهي عقده مع الفريق اللندني بنهاية الموسم الحالي.

وكان أليغري قد تسلم مهام تدريب فريق يوفنتوس في صيف 2014، حيث قاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس إيطاليا،في موسمين متتاليين (2014-2015) و (2015-2016) كما شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2015.

وقد ربطت بعض التقارير الإعلامية تلميح أليغري بالرحيل عن يوفنتوس بقضية الشجار الذي جمعه مؤخراً بلاعب الفريق، مواطنه ليوناردو بونوتشي، وذلك على الرغم من تأكيد المدرب عن طي هذه الصفحة وانتهاء الأزمة وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ،مشيراً لاحتمال عودة المدافع الدولي الإيطالي للمشاركة مع “اليوفي” في مباراة إمبولي، السبت، لحساب الجولة الـ26 من الكالتشيو.

وقال أليغري، خلال المؤتمر الصحفي : “بونوتشي جاهز مرة أخرى، لذلك سوف أقيم الوضع”.

وأوضح: “الأزمة مع بونوتشي انتهت، حين تحدثت مع إدارة النادي والرئيس، فقد جمعنا عشاء بعد التحدث مع بيبي ماروتا وبافيل نيدفيد وفابيو باراتشي، واتفقنا على أن قراري كان طبيعيًا من حيث القواعد والانضباط “.

وأضاف: “هذه الأمور تحدث، وهو اعتذر عقب اللقاء، والأمور عادت كما السابق، والآن هو أصبح متاحًا للمشاركة”.

وتابع: “من المهم احترام القواعد والقوانين للفريق، والجميع شاهد ما حدث أمام باليرمو، لقد كان موقفا شاهده الكثير حول العالم”.

وأتم: “بونوتشي لاعب غير عادي، ويلعب بجانب ثنائي عظيم مثل جورجيو كيلليني، وأندريا بارزالي، وربما يجلس على مقاعد البدلاء غداً، بحسب وجهة النظر الفنية”.

وكانت مشادة كلامية قد نشبت بين بونوتشي وأليغري على خط التماس خلال مباراة باليرمو يوم الجمعة الماضي، اعتراضا على توجيهات المدرب له، ليتم استبعاده من مواجهة بورتو البرتغالي، الأربعاء الماضي، برسم مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها “اليوفي” بقواعد مضيفه بنتيجة هدفين دون رد .

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