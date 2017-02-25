الأرض تترقب كسوفاً نادراً

ينتظر المهتمون بظواهر الفلك، يوم غد الأحد، حصول أول #كسوف للشمس في العام الجديد، وسط توقعات بأن تبدو الشمس مثل حلقة ملتهبة حول قرص مظلم هو القمر.

ويحدث كسوف الشمس حين تكون الأرض والقمر والشمس في الخط نفسه تقريبا، ويكون القمر في الوسط، تزامنا مع ولادة قمر جديد يلقي بظله على الأرض ، وبحسب قناة سكاي نيوز ، فإن الظاهرة ستبرز بشكل أوضح للمتابعين في أميركا الجنوبية ووسط إفريقيا وجنوبها.

وأضاف المصدر أن رقعة بعرض مائة كيلومتر تجتاز كلا من تشيلي والأرجنتين وأنغولا وزامبيا والكونغو الديمقراطية، ستتيح أفضل متابعة للظاهرة.

وينبه الباحث في جمعية علم الفلك الإيرلندية، تيري موزلي، من النظر إلى الظاهرة بالعين المجردة، موصياً من يريدون المتابعة بارتداء نظارات خاصة.

ورغم أن القمر سيمر لقرابة الساعتين أمام الشمس، إلا أن ظاهرة الكسوف لن تكون مرئية للمتابعين على الأرض، إلا لدقيقة واحدة.

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