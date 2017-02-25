السجن 11 عام لنجل الأسطورة بيليه

أمرت إحدى محاكم #البرازيل اليوم بالقبض على الحارس السابق إدسون تشولبي دو ناسيمينتو، المعروف بإدينيو، النجل الأكبر لأسطورة الكرة البرازيلية #بيليه، لتورطه في عملية غسيل أموال، وذلك وفقاً لما صرحت به مصادر قضائية.

وينتظر إدينيو، الحارس السابق لفريق سانتوس، والمدير الفني لموجي ميريم، منذ عامين إصدار إحدى محاكم ولاية ساو باولو حكمها النهائي على الطعن، الذي تقدم به ضد العقوبة التي صدرت ضده في درجة التقاضي الأولى.

ولم تؤكد المحكمة الحكم فحسب، الذي تم تخفيفه من السجن لمدة 33 سنة إلى 10 سنوات و10 أشهر، بل إنها أيضاً طالبت بالقبض عليه فوراً من أجل تنفيذ العقوبة.

وأفاد محاميو إدينيو بأنه سيجري رفع طلب للمحكمة بعد تنفيذ أمر الاعتقال حتى تفصل محكمة العدل العليا في القضية بشكل نهائي.

وتم القبض على نجل بيليه في 2013، لكنه قضى 6 أشهر فقط من العقوبة، قبل أن يقبل أحد القضاة طلب المحامين بإطلاق سراحه حتى تفصل إحدى المحاكم العليا في الطعن على العقوبة.

وتعود وقائع القضية المدان بها نجل “الجوهرة السمراء” الأكبر لعام 2005، عندما تم القبض عليه رفقة 17 آخرين في عملية غسيل أموال مرتبطه بتجارة المخدرات.

ونفى إدينيو حينها جميع التهم المنسوبة إليه، لكنه أقر بتعاطيه المخدرات، وأنه يدين لصديق له ببعض الأموال، الذي يعرف بكونه رئيس إحدى عصابات تجارة المخدرات في مدينة سانتوس. ( EFE )

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