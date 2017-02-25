انشيلوتي يؤكد : هذه آخر مرة استخدم فيها اصبعي !

اكد الايطالي #كارلو_انشيلوتي، مدرب #بايرن_ميونيخ متصدر وبطل الدوري الالماني لكرة القدم، انها “اخر مرة يستخدم فيها اصبعه”، في اشارة الى الحركة المسيئة التي وجهها بإصبعه الى جمهور هرتا برلين السبت الماضي.

واعتذر انشيلوتي علنا امام الصحافة، ووعد بالا يسمح لنفسه بالانحدار الى هذا المستوى من التواضع.

واضاف “انها المرة الاولى التي يبصقون فيها علي وآمل ان تكون الاخيرة، لكن كان علي رغم كل شيء ان اتحكم بمشاعري”.

وفتح الاتحاد الالماني لكرة القدم تحقيقا حول هذا الموضوع، وبعد الاستماع الى شهادة انشيلوتي، قررت لجنة الرقابة التابعة له “اغلاق هذا الملف”، وحثته على ان “يتبرع بمبلغ 5 الاف يورو للصندوق الخيري للاتحاد بسبب هذه الحركة”.

ودعم مسؤولو بايرن بشكل مطلق المدرب الذي يعتبر احد رموز اللعب النظيف في عالم كرة القدم المضطرب.

واظهرت لقطات تلفزيونية انشيلوتي وهو يرفع اصبعه الاوسط في اتجاه مشجعي هرتا برلين المضيف بعد ان سقطت عليه بصقة خلال توجهه الى النفق المؤدي الى غرف الملابس بعد المباراة. ( AFP )

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