بالفيديو .. اختطاف امرأة في وضح النهار بالمكسيك

سجلت إحدى كاميرات المراقبة بمدينة أوروابان المكسيكية واقعة اختطاف في وضح النهار، ذهبت ضحيتها امرأة اقتيدت تحت التهديد ودون أن يتدخل أي شخص لإنقاذها .

الضحية كانت تقود سيارتها عندما اعترضت مجموعة من الأشخاص طريقها بسيارة ثانية، كانوا ملثمين ويحملون سلاحا فيما يبدو بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز ، ولم تتمكن من الفرار منهم، فاقتادوها إلى داخل مركبتهم، وانطلقوا.

وتظهر في خلفية الفيديو سيارة سوداء كانت قادمة في اتجاه مكان الواقعة، فعادت أدراجها بمجرد انتهاء العملية، ولا يعرف إن كانت مع المختطفين، آم أنه شخص تخوف مما ينتظره إن بقي في محيط الجريمة.

جدير بالذكر أن اكبر معدلات الاختطاف في العالم تقع في المكسيك، كنوع من الانتقام بين العائلات خاصة العاملة منها في مجال المخدرات، كما سبق تسجيل حالات اختطاف للفتيات الشابات، قصد إجبارهن على العمل في الدعارة.

عكس السير