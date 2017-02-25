بالفيديو .. ” حصان ” موهوب يدهش متابعيه بالعزف على البيانو

أظهر تسجيل مصور مدهش تم نشره على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حصاناً وهو يمارس هوايته ويظهر مهاراته في العزف على البيانو بشفتيه بطريقة مثيرة للإعجاب.

ويظهر الحصان البني اللون ميرفي والذي تعود ملكيته للأسترالية صوفي بينبريدغ، وهو يستخدم فمه للعزف على لوحة مفاتيح بيانو إلكترونية في مزرعة بالريف الأسترالي ، وفقاً لشبكة “يو بي آي” ، وذكرت صاحبة الحصان بأنها أنقذت ميرفي من البراري منذ حوالي العام وقامت بتربيته في مزرعها.

وأضافت صوفي “منذ أن أحضرنا ميرفي إلى المزرعة، أصبح نجمنا الموسيقي المفضل لأنه يعزف على البيانو على الدوام ونحن نستمتع بعزفه كثيراً”.

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو الذي انتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى عشرات الآلاف.

عكس السير