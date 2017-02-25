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بالفيديو .. مشاجرة عنيفة بالعصي بين وافدين في السعودية

‏46 دقيقة مضت كوكتيل اضف تعليق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #السعودية، مقطع فيديو، يظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من العمال الباكستانيين، استخدمت فيها العصي و”الكريك” وأدوات حفر أخرى.

ووقعت المشاجرة، بحسب شبكة “أخبار 24″، في شارع السويدي العام بـ#الرياض، فيما تدخلت الشرطة لفض المشاجرة وألقت القبض على 4 منهم جميعهم في العقد الرابع من العمر، وتم إسعاف 3 مصابين منهم إلى المستشفى.

وقال المتهمون في التحقيقات إن الشجار سببه خلاف على أحد المواقع الإنشائية، فيما جرى التعميم على الهاربين، وإخطار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض لإكمال اللازم.

 

 

 

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