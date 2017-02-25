بعد جون ماكين .. قائد العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط يدخل سوريا و يلتقي بقادة ” قسد “

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية ان الجنرال جوزف فوتيل قائد العمليات العسكرية الامريكية في الشرق الاوسط، قام الجمعة بزيارة سرية لشمال سوريا حيث التقى مسؤولين في هذه القوات.

وهي المرة الاولى يقوم فيها مسؤول عسكري امريكي بزيارة هذه المنطقة من سوريا، منذ وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب الى البيت الابيض في العشرين من كانون الثاني/يناير الماضي.

واعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية طلال سلو ان الجنرال فوتيل “زار مناطق تحت سيطرتنا وأجرى لقاء مع عدد من القادة العسكريين لقوات سوريا الديموقراطية وكانت النتائج إيجابية تم فيها بحث تطورات حملة غضب الفرات ومسائل عسكرية مشتركة”، معتبراً أن الزيارة “تأكيد للدعم الاميركي لقواتنا”.

وأوضح سلو إن فوتيل “بحث زيادة التنسيق والدعم في عهد الرئيس دونالد ترامب. هناك وعود باستلام أسلحة ثقيلة في المراحل المقبلة”.

وأكد مصدر قيادي من قوات سوريا الديموقراطية، أن “السيد فوتيل أكد على التزام قوات التحالف بحماية منبج من أي هجمات تركية او مدعومة من تركيا في اطار التزاماتها السابقة بحماية المنطقة”.

ولفت إلأى أنه “لم تجري نقاشات مطلقاً حول فتح ممر لدخول القوات المدعومة من تركيا ضمن مناطق سيطرة قواتنا”.

وكان فوتيل اعلن الاربعاء لصحافيين رافقوه خلال زيارته للشرق الاوسط انه قد يكون من الضروري زيادة عدد القوات الامريكية في سوريا. (AFP)

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