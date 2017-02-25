تركيا تعفي الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة على العقارات

صادق البرلمان التركي على قانون يقضي بإعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة عند شرائهم مبانٍ سكنية وتجارية في تركيا، وفقًا لشروط محددة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخمس، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على حزمة قوانين تتعلق بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل وقوانين أخرى.

وبموجب القانون الجديد، يُعفى الأجانب غير المقيمين والمؤسسات غير العاملة في تركيا من ضريبة القيمة المضافة عند شراء مبانٍ سكنية وتجارية.

ويشترط القانون على هؤلاء دفع ثمن المباني السكنية والتجارية التي يشترونها لأول مرة بواسطة عملات أجنبية يتم إحضارها من خارج تركيا.

كما يُعفي القانون من القيمة المضافة ذاتها، المواطنين الأتراك المقيمين في بلدان أخرى بتصاريح إقامة أو عمل، مدة لا تقل عن 6 أشهر.

ويمنع القانون بيع المباني السكنية والتجارية التي يتم شرائها بدون ضريبة القيمة المضافة مدة عام كامل، وسيتم فرض الضريبة في حال تم بيعها قبل انتهاء المدة المحددة. (ANADOLU)

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