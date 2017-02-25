حمص : هجمات مفاجئة تضرب مقار النظام الأمنية .. و أنباء عن مقتل رئيسي فرع الأمن العسكري و أمن الدولة ( محدث أولاً بأول )

↓ إعلام النظام : تفجيران إرهابيان استهدفا صباح اليوم مركزين أمنيين في حمص

↓ إعلام النظام يتحدث عن مقتل رئيس فرع الأمن العسكري العميد حسن دعبول

↓ إعلام النظام يتحدث عن مقتل 20 شخصاً جراء التفجيرين

↓ إعلام النظام : ستة انتحاريين نفذوا الهجومين الإرهابيين في أحياء المحطة والغوطة

↓ ناشطون : إنغماسيون من هيئة تحرير الشام هم من نفذوا العملية داخل الأمن العسكري وأمن الدولة

↓ سكاي نيوز : ارتفاع عدد قتلى التفجيرات التي استهدفت مقار أمنية وعسكرية في حمص إلى 20 بينهم رئيس فرع الأمن العسكري ورئيس فرع أمن الدولة

↓ مقتل اللواء ابراهيم درويش رئيس فرع أمن الدولة (صورة أعلى)، باعتراف إعلام النظام

↓ مقتل اللواء حسين دياب دعبول رئيس فرع الأمن العسكري (صورة أسفل)، باعتراف إعلام النظام

↓ تضارب الأنباء حول مصير ابراهيم درويش رئيس فرع أمن الدولة و إعلام النظام بين مؤكد و ناف لمقتله جراء الهجوم

↓ محافظ بشار الأسد في حمص : ” إرتقاء أكثر من 30 شهيدا وإصابة 24 آخرين في التفجيرات التي استهدفت المدينة ”

↓ إعلام حزب الله : مقتل 30 من عناصر الأمن العسكري في #حمص

↓ وكالة أنباء النظام سانا : ” التفجيران الإرهابيان الانتحاريان اللذان استهدفا المركزين الأمنيين بمدينة #حمص تسببا بارتقاء /32/ شهيدا وإصابة /24/ شخصا بجروح ”

↓ حمص : الإعلامي موسى العمر و إعلام النظام ينسبون الهجوم لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) و لا تأكيدات رسمية من الهيئة حتى اللحظة

↓ إعلام النظام – حمص : أحد الانتحاريين فجر نفسه باللواء حسين دعبول

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