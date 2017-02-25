رئيس الاتحاد الفرنسي يحدد شروط عودة كريم بنزيما للمنتخب

عاد نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، للحديث عن قضية #كريم_بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على بعد أسابيع من عودة اللقاءات الدولية حيث ستواجه فرنسا منتخب لوكسمبورغ، في تصفيات كأس العالم ومنتخب إسبانيا وديا.

وتحدث لوغريت عن المهاجم الجزائري الأصل خلال مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن ترشحه لخلافة نفسه على رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قائلا: “فيما يخصني أقدر كريم بنزيما كثيرا ومعجب بمؤهلاته على الصعيد الرياضي، فهو أفضل هداف فرنسي في أوروبا وهو لاعب أساسي في صفوف ريال مدريد وهذه الأشياء ليست سهلة، هذه القضية طالت كثيرا، لكن ذلك لا يمنعني من الإعجاب والتقدير للاعب من هذا المستوى”.

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي، أن القرار بيد ديدييه ديشان، مدرب المنتخب، موضحا: “القضية موجودة وتماسك المجموعة أيضا مهم العدالة ثقيلة جدا، لكن بالنسبة للاتحاد الفرنسي كنا دائما واضحين، بنزيما متاح للمدرب وليس موقوفا”.

وأضاف لوغريت بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز : “إن رغب ديشان في دعوته فلا مشكلة إنه تحت تصرفه والقرار بيده لتسيير مجموعته، لم يفرض عليا شيئا ولم أفرض عليه بالمقابل أي شيء”.

وأكد أن بنزيما سيعود يوما للمنتخب الفرنسي، مشددا: “إن واصل تألقه واللعب بشكل جيدا سيعود للمنتخب بالتأكيد”.

ولم يلعب بنزيما مع المنتخب الفرنسي منذ نهاية عام 2015 وظهور قضية الشريط الجنسي، الذي تورط فيه مع زميله السابق ماتيو فالبوينا وما زال القضاء الفرنسي لم يصدر حكمه النهائي في القضية.

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