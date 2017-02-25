ريال مدريد يضم لاعباً برازيلياً واعداً مقابل 3 ملايين يورو

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم أن نادي ساو باولو سيبيع لاعبه الواعد، أغوستو غالفان (17 عاماً)، لنادي #ريال_مدريد الإسباني مقابل 3 ملايين يورو.

وقالت مصادر من داخل النادي إنه على الرغم من أن صفقة غالفان باتت في حكم المنتهية، إلا أنهم لا يمكنهم تأكيد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بها.

وكان غالفان، صاحب القميص رقم 10 في صفوف فريق ساو باولو دون 17 عاماً، أعلن من قبل عدم رغبته في تجديد تعاقده مع النادي، الذي ينتهي في 25 مارس (آذار) المقبل، عندما يتم عامه الـ18.

وسيحصل “التريكولور” بشكل مبدئي على 3 مليون يورو نظير انتقال اللاعب، ومليونين آخرين وفقاً لتحقيق غالفان للأهداف المنصوص عليها في عقده مع الفريق “الملكي”.

وعلى الرغم من إمكانية تعاقد “الميرينغي” مع اللاعب دون دفع أي مقابل لحقوق اللاعب مع ناديه الأصلي، إلا أنه قبل في النهاية شروط الفريق اللاتيني لاسيما وأن غالفان يعتبر محط أنظار العديد من الأندية الأخرى مثل مانشستر سيتي الإنكليزي وهامبورغ ولايبزيغ الألمانيين. ( EFE )

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