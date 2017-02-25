سألوه : هل أنت مسلم .. احتجاز نجل الملاكم محمد علي كلاي بمطار أميركي

احتجزت سلطات الهجرة الأميركية في مطار بولاية #فلوريدا جنوب شرقي البلاد، نجل أسطورة الملاكمة العالمية #محمد_علي_كلاي.

وقال المحامي كريس مانشيني، إن محمد علي الابن ( 44 عاما) ووالدته خليلة كاماتشو علي، الزوجة الثانية للملاكم الراحل وصلا إلى مطار فورت لاودردال – هوليود الدولي بفلوريدا في الـ 7 من فبراير الجاري بعد عودتهم من جامايكا، وفق ما ذكرت صحيفة “كورير جورنال”.

وأضاف مانشيني أن المسؤولين استجوبوا الابن نحو الساعتين، وواجهوه بسؤال عجيب مرارا “من أين حصلت على اسمك؟ وهل أنت مسلم؟” وفق ما نقلت قناة العربية ، وأشار إلى أن المسؤولون استمروا في استجواب علي الابن بعد إقراره بأنه مسلم ولد في فيلادلفيا ويحمل جواز سفر أميركي.

وفي ردهم على حديث محامي علي، قال مسؤولون إنهم “لا يستطيعون مناقشة أمور بشأن مسافرين معينين، لكن جميع المسافرين الدوليين القادمين إلى الولايات المتحدة يخضعون للتفتيش في إدارة الجمارك وحماية الحدود”.

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