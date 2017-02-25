شابة على كرسي متحرك تتقدم إلى مسابقة ملكة جمال أستراليا

تُعرف مسابقات ملكات الجمال بسعيها لإيجاد الفتاة “المتكاملة” على صعيد الشكل والمضمون.

لكن هذا العام، وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة، شاركت شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة في منافسة “Miss World Australia”، التي تتأهل الفائزة فيها لتمثيل #أستراليا في مسابقة ملكة جمال العالم وفق ما نقلت شبكة سي ان ان ، وهذه المشاركة هي بمثابة رسالة صريحة تنص على أن الجمال يمكن أن يأتي بكافة الأشكال.

ورغم أن المتسابقة جستين كلارك (26 عاماً) لم تتأهل في المسابقة، إلا أنها تستطيع التنافس على مستوى أستراليا في مسابقة “Beauty with a Purpose”، والتي تُجمع من خلالها التبرعات للمؤسسات الخيرية المحلية. وإن تمكنت كلارك من جمع أكبر مقدار من التبرعات، ستكون الفائزة في بلادها.

وبالنسبة لكلارك، مثّلت المشاركة في المسابقة فرصة لها لإخبار الفتيات الصغيرات أنها رغم إعاقتها قادرة على القيام بكل شيء.

وقالت في حديث مع صحية “ذي أدفيرتايزر” الأسترالية المحلية: “آمل في في إرسال رسالة أنه رغم العرق أو الحجم أو الإعاقة، أو أي أمر يجعلك مختلفة، أنت جميلة.”

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