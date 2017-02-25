صحافي ألماني ينتقد عرض ” إعلانات جنسية ” عبر قناة لمانية خلال برامج الأطفال !

قال الصحافي الألماني “مارتن ليجون” الذي اشتهر في العالم العربي بعد اعتناقه الإسلام، إن إعلانات جنسية تغزو قناة ألمانية، في وضح النهار، وأثناء عرض برامج الأطفال.

وقال ليجون عبر موقعه الرسمي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن إعلانات جنسية عرضت على قناة Kabel1 الألمانية الفضائية أثناء برامج الأطفال في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، الساعة 9.14 صباحاً.

وأضاف ليجون أن تأثير هذه الإعلانات على الأطفال سلبي جداً فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية، ويجب أن يبدأ عرضها ابتداء من الساعة العاشرة ليلاً وليس صباحاً، والأفضل عرضها بعد منتصف الليل.

وتابع الصحافي الألماني: “أنا شخصياً أشعر بالانزعاج تجاه هذا الأصوات الجنسية التي تعرض مع الإعلانات .. هذه المحطات لا تراعي وجود أطفال ومراهقين قد يشاهدونها”.

وانتقد لوجون القوانين غير الصارمة مع مسألة المواد الإباحية، في حين يركز القانون على جرائم مثل السفر من دون تذكرة (السفر بالأسود) ويأخذها على محمل الجد أكثر.

عكس السير