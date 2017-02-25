صحيفة : داني ألفيس عرض خدماته على برشلونة و العودة مجدداً للفريق

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن البرازيلي #داني_ألفيس الظهير الأيمن لنادي #يوفنتوس الإيطالي قد عرض خدماته على إدارة نادي #برشلونة من أجل العودة لصفوف النادي الكتالوني مجدداً، خلال الانتقالات الشتوية، والتي اغلقت أبوابها في شهر يناير المنصرم، غير أن مسؤولي “البارسا” رفضوا عودته، مقدمين له شكرهم على تلك الرغبة، وأن مرحلته في برشلونة انتهت.

وأكدت الصحيفة أن ألفيس فشل في التأقلم مع الأجواء الرياضية وغير الرياضية السائدة في مدينة تورينو الإيطالية بشكل خاص، وإيطاليا بشكل عام، فضلاً بعده عن زوجته وابنائه الذين لا يزالون يُقيمون في إسبانيا، مما جعله يعرض خدماته مجدداً ليعود إلى برشلونة مستغلاً الثغرة التي صادفها المدير الفني للفريق الإسباني لويس انريكي في مركز الظهير الأيمن، بعد فشل أليكس فيدال في خلافته.

وأضافت الصحيفة بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، أن الظهير البرازيلي قد افتقد للحماس في نادي يوفنتوس، خاصة بعدما فشل في إيجاد علاقة جيدة مع أحد نجومها على غرار ما فعله في نادي برشلونة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان من أقرب المقربين إليه.

وكان داني ألفيس قد ترك نادي برشلونة قبل انقضاء عقده معه في شهر يونيو المقبل، مفضلاً الانتقال إلى إيطاليا عبر بوابة نادي يوفنتوس بعقد يمتد إلى موسمين في صفقة انتقال حر، بعدما أقام في قلعة “الكامب نو” ما يقارب من 8 أعوام كانت حافلة بالانجازات .

ويأتي تقرير الصحيفة الكتالونية بعد التصريحات اللاذعة أدلى بها اللاعب البرازيلي ضد إدارة برشلونة، التي أكد من خلالها بأن إدارة النادي لم تحترمه ولم تقدره، في إشارة الى أن رفض الإدارة لعودة اللاعب لكتالونيا جعل الأخير يدلي بتلك التصريحات.

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