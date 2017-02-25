صحيفة مدريدية تحذر زيدان من السير على خطى أنشيلوتي

حذرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المدرب الفرنسي #زين_الدين_زيدان المدير الفني لنادي #ريال_مدريد، من السير على خطى المدرب السابق للفريق الملكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي وتكرار أخطائه.

وقالت الصحيفة المقربة من أسوار النادي الملكي إن زيدان كان عليه تجنب تكرار الأخطاء التي ارتكبها أنشيلوتي بعد الفوز بكأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي، لكنه في الواقع يسير على نفس خُطاه.

وكان ريال مدريد قد ودع مسابقة كأس ملك إسبانيا على يد سيلتا فيغو، كما فشل الفريق الملكي في الابتعاد بصدارة الليغا الإسبانية بعد الخسارة أمام فالنسيا في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة، ليتجمد الفارق بينه وبين برشلونة الثاني عند نقطة واحدة مع مباراة مؤجلة للريال.

وخسر الفريق الملكي مباريات في أول شهرين من عام 2017 أكثر مما خسر في عام 2016 بأكمله.

وفي عهد أنشيلوتي فاز ريال مدريد مع المدرب الإيطالي بلقب كأس العالم للأندية في ديسمبر 2014، قبل أن يبدأ العام 2015 بـ 8 انتصارات وتعادل واحد و3 هزائم وهي.

وتبدو هذه الأرقام مشابهة إلى حد كبير مع الأرقام التي حققها ريال مدريد مع زيدان في نفس الفترة الزمنية وفقاً لصحيفة إيلاف ، حيث فاز الملكي في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويبدو المدرب الفرنسي بحاجة إلى المزيد من الخطط والتغييرات في صفوف الفريق الملكي من أجل تحقيق بعض الأهداف التي يبدو أبرزها استعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن الميرينغي منذ عام 2011، فضلا عن الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي وبالتالي تحقيق إنجاز تاريخي.

عكس السير