عدسات الصحفيين تلتقط مسعود أوزيل بصحبة ملكة الجمال أمينة في تركيا

ضبطت عدسات المصورين اللاعب الألماني الشهير #مسعود_أوزيل، أثناء خروجه من أحد المطاعم في مدينة #اسطنبول التركية، برفقة أمينة غولشا ملكة جمال تركيا لعام 2014، الأربعاء 22 شباط.

وحصل أوزيل على إذن من ناديه أرسنال للتوجه إلى تركيا، لملاقاة صديقته الجديدة، كما ذكرت وسائل الإعلام عن نية اللاعب ذو الأصول التركية، بشراء منزل في المدينة، بناء على طلب غولشا.

وتجاهل أوزيل وأمينة أسئلة الصحفيين، الذين حاولوا الحصول على تصريح منهم حول علاقتهم.

يذكر أن الحسناء التركية، كانت قد تركت المنزل الذي سكنت فيه مع أوزيل في لندن، من أجل تصوير مسلسل في تركيا وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، كما سبق وأجبرت مسعود على مسح صديقته السابقة من جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمر مسعود أوزيل بفترة عصيبة مع النادي اللندني، لكثرة الانتقادات التي يتلقاها، على أدائه المتواضع، في ظل النتائج السيئة للفريق، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري، وبعد الهزيمة المدوية التي تلقاها أمام العملاق البافاري بنتيجة 5-1.

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