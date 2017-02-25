” غوغل ” تحسن ميزة التحقق بخطوتين عبر الهواتف عند تسجيل الدخول لخدماتها

أعلنت #غوغل عن إطلاق تحسين جديد في ميزة التحقق بخطوتين عبر الهواتف قبل تسجيل الدخول إلى خدماتها، وذلك بهدف إعطاء المستخدم معلومات أكثر عن عمليات تسجيل الدخول التي يسمح بها عبر هاتفه.

وأوضحت غوغل أن التحديث الجديد يخص ميزة التحقق بخطوتين عبر نوافذ التأكيد، والتي أطلقتها في يونيو (حزيران) 2016 الماضي، وهي ميزة تتيح للمستخدمين تأكيد عمليات تسجيل الدخول عبر الضغط على زر للموافقة موجود في نافذة منبثقة تظهر على هواتفهم.

وأشارت غوغل، عبر مدونتها الرسمية، إلى أن التحديث الجديد يوفر للمستخدمين معلومات دقيقة عن عملية تسجيل الدخول التي يؤكدونها، مثل نوع الجهاز المستخدم في تسجيل الدخول ونوع متصفح الإنترنت، ومكان وتوقيت العملية.

وينتظر أن يساهم التحسين الجديد في هذه الميزة في الحد من أي موافقات قد يمنحها المستخدم بالخطأ لعمليات تسجيل دخول غير تلك التي يقوم بها فعلياً أو يسمح لأحد أخر بالقيام بها بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث كان في السابق يوفر معلومات ضئيلة مثل الجهاز المستخدم ومكان العملية فقط.

وأكدت غوغل أن الميزة الجديدة ستتوافر لجميع لأصحاب الحسابات من مستخدمي خدماتها ممن فعلوا ميزة التحقق بخطوتين عبر الهواتف، وأنها ستعمل على الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد، إضافة إلى نظام iOS شرط توفر تطبيق “Google Search”.

وتُستخدم عمليات التحقق بخطوتين عبر الهواتف بشكل موسع على منصات الإنترنت وفي القطاع المصرفي والقطاعات التي تحتاج تأكيد العمليات التي يقوم بها المستخدم، وذلك كوسيلة لإضافة طبقة أمان إضافية تضمن للمستخدم عدم سرقة بياناته أو استغلال حسابه دون علمه من طرف أخر.

يذكر أن غوغل كانت قد أوضحت حين إطلاق ميزة التحقق بخطوتين عبر نافذة التأكيد على الهواتف العام الماضي، أنها تتطلب من المستخدم أن يكون هاتفه متصلاً بالإنترنت، وهو ما لم يكن مطلوباً للتحقق في السابق، إذ كانت تصل رسالة نصية بكود للتحقق إلى هاتف المستخدم.

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