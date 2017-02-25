” غوغل ” تسعى لجلب تطبيق ” Allo ” إلى سطح المكتب قريباً

تسعى شركة #غوغل لجلب تطبيق التراسل الفوري الذكي خاصتها المعتمد على الذكاء الصناعي Google Allo إلى سطح المكتب خلال وقت قريب، حيث نشر نائب رئيس الشركة لمنتجات التراسل نيك فوكس، عبر حسابه على #تويتر لقطة تظهر النسخة القادمة من التطبيق التي تعمل عن طريق الويب والمعتمدة على المتصفح.

وتجنب المسؤول التنفيذي في الشركة تحديد جدول زمني لإصدار نسخة سطح المكتب من تطبيق التراسل أو إذا ما كان التطبيق سوف يكون مرتبطاً بجهاز واحد كما هو الأمر مثلاً مع تطبيق التراسل واتس اب، أو أن الشركة سوف تعمل على تبسيط مجموعتها من أدوات الاتصال والتواصل.

وتعمل الشركة حالياً على توفير عدة تطبيقات معاً تعتبر ضمن نفس الفئة وهي Hangouts وVoice وAllo وDuo وPhone والتطبيق الأحدث الذي عملت على تغيير اسمه اليوم Android Messages، مما يعني وجود العديد من التطبيقات المكررة للاتصال بمختلف أشكاله المعتمدة على أرقام هواتف جهات الاتصال.

ويمكن اعتبار تطبيق Hangouts حالياً تطبيق التراسل الأضعف من بين مجموعة من التطبيقات المشابهة مثل فيس بوك ماسنجر وواتس اب ولاين ووي تشات وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، نظراً إلى افتقاره للعديد من المميزات الموجودة في التطبيقات الأخرى، ودون وجود فوائد تذكر لصالح استعماله بدلاً من المجموعة الباقية.

وعمل تطبيق Hangouts على دمج الرسائل القصيرة ومحادثات الرسائل الفورية معاً ضمن دردشة واحدة لكل اسم بسهولة، إلا أن الشركة جردته العام الماضي من هذه الوظيفة، ووفقاً لاحصائيات متجر غوغل بلاي فقد قام بين 10 مليون و50 مليون مستخدم بتحميل تطبيق Allo، بينما سجل تطبيق Hangouts أكثر من مليار عملية تنزيل.

ويشار إلى قيام شركة غوغل بالإعلان عن تطبيق Google Allo خلال مؤتمر المطورين Google I/O 2016 وذلك إلى جانب تطبيق Google Duo الخاص بالمكالمات المرئية والذي طرحته الشركة رسمياً على متاجر التطبيقات لنظامي أندرويد وآي أو إس خلال أغسطس(آب) الماضي.

عكس السير