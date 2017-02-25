” فايبر ” تكشف عن خاصية للتسوق السريع داخل المحادثات

أعلنت خدمة المحادثات الفورية عبر الإنترنت، #فايبر (Viber)، عن إطلاق خاصية جديدة لتسوق المنتجات من داخل المحادثات التي يُجريها المستخدمين عبر الخدمة، وهي الخاصية التي ستطلقها بشكل تجريبي أولا في #الولايات_المتحدة_الأمريكية قبل توفيرها عالميا.

وأوضحت فايبر أن مستخدميها سيستطيعون عبر الخاصية الجديدة، والتي أطلقت عليها اسم “التسوق السريع” (Instant Shopping)، تصفح منتجات من منصات تجارة إلكترونية شهيرة أو البحث عن منتجات بعينها أثناء إجراء المحادثات، ومن ثم شراؤها.

ويظهر في الصور التي نشرتها فايبر للترويج لخاصية التسوق الجديدة أن المنتجات التي تظهر للمستخدمين ذات صلة بمحتوى محادثاتهم وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، وذلك دون أن توضح الخدمة ما إذا كانت الخاصية الجديدة تقوم بتحليل محتوى رسائل المستخدمين أم لأ.

وأضافت فايبر أن الخدمة ستوفر في الوقت الحالي عملية الشراء عبر طرف ثالث، مثل الشراء من موقع منصة التجارة الإلكترونية العارضة للمنتج، إلا أنها ستعمل على توفير خدمة شراء المنتجات مباشرة دون الخروج من الخدمة مستقبلاً، وذلك حسب تصريحات متحدث رسمي باسم الخدمة يوم الخميس.

وستبدأ خدمة المحادثات عملية الإطلاق التجريبي لخاصية التسوق السريع في السادس من مارس (آذار) المقبل بالولايات المتحدة، وذلك بتوفير منتجات من متجر مايسيز الأمريكي ومن منصة التجارة الإلكترونية راكوتن دوت كوم، وهي المنصة المملوكة لشركة راكوتن اليابانية المالكة أيضاً لفايبر.

وكانت شركة راكوتن اليابانية، المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية والمحتويات الرقمية، قد استحوذت على فايبر في عام 2014 مقابل نحو 900 مليون دولار أمريكي، وتعتبر خاصية التسوق السريع هي أولى خطوات الشركة اليابانية الكبرى لدمج عمليات التجارة الإلكترونية داخل خدمة المحادثات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايبر، جمال عجوة،، على هامش الكشف عن خاصية التسوق السريع، أن الخاصية الجديدة تعد بمثابة خطوة أولى فقط، وأن شركته عازمة على توفير حلول للتسوق الإلكتروني عبر بضع نقرات فقط أثناء إجراء المحادثات.

وتجري فايبر مفاوضات مع عدد من منصات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية لتوفير منتجاتها عبر خاصية التسوق السريع، حيث تتوقع الشركة أن توفر منتجات من منصات أكثر من متجري مايسيز وراكوتن المعلن عنهما في الوقت الحالي، وذلك حين إطلاق الخدمة أول مرة في الولايات المتحدة الشهر القادم.

يذكر أن فايبر لم تكشف عن موعد محدد لتوفير الخدمة لجميع مستخدميها حول العالم، مكتفية بالإشارة إلى أن خاصية التسوق السريع ستتاح بشكل تدريجي لجميع المستخدمين خلال وقت لاحق من عام 2017.

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