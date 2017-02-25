في أجواء توتر .. أميركي يقتل مهاجراً ظنه من الشرق الأوسط

أطلق محارب مخضرم سابق من سلاح البحرية الأميركية النار على مهاجرين هنديين في #الولايات_المتحدة، فأسقط أحدهما قتيلاً، وجرح الثاني، وأصاب رجلا ثالثا حاول التدخل.

وارتكب المحارب السابق جريمته وهو يصرخ بهتاف عنصري : “اخرجوا من بلادي”، ظانا أن الضحيتين من ذوي الملامح “شرق أوسطية”.

ووجهت إلى المحارب المخضرم، آدم بيورنتن، 51 عاماً، اتهامات بقتل المهندس الهندي سرينيفاس كوشيباهولتا وجرح مساعده الهندي ألوك ماداسيني، وهما يعملان في شركة “غارمين”، وكذلك التسبب في إصابة رجل ثالث، إيان غريلوت، حاول التدخل لمنع المهاجم من الاستمرار في إطلاق النار بجراج خاص بمطعم وحانة بولاية كنساس الأميركية، ليل الأربعاء الماضي.

القتيل ومساعده كانا يعملان في مشروع للشركة حول نظام تحديد المواقع. ولفظ الأول أنفاسه في مستشفى قريب، وفقاً لوسائل إعلام أميركية وأوروبية وفق ما نقلت قناة العربية ، والضحية حاصل على درجة الماجستير في الهندسة وعمل في شركة “غارمين” منذ عام 2014، وتحديداً في مشروع لتطوير المروحيات.

واعتقل المهاجم بعد 5 ساعات من الواقعة في وقت لاحق بولاية ميزوري، بعد أن طلب من نادل مكانا للاختباء وأخبره بأنه قتل اثنين من ذوي الملامح شرق أوسطية.

وبدأ المهاجم التحرش بالمهندسين الهنديين الاثنين، وتطور الأمر إلى قيامه بإطلاق النار عليهما في جراج قريب.

وعلى وقع السياسات المتشددة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضد اللاجئين والمهاجرين، ازدادت الاعتداءات اللفظية والبدنية ضدهم.

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