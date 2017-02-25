كلوب عن إقالة رانييري : حدث غريب مثل انتخاب ترامب

أكد المدرب الألماني لنادي #ليفربول الإنكليزي، #يورغن_كلوب، أنه لم يستغرب إقالة المدرب الإيطالي، #كلاوديو_رانييري من تدريب ليستر سيتي وذلك لأن عامي 2016 و2017 شهدا أحداثا غريبة مثل انتخاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب رئيسا لأمريكا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت”.

وقال كلوب: “إذا ماذا يمكنني أن أقول؟ هل أنا متفاجئ من قرار إقالته؟ لا… هذه هي كرة القدم، بالنسبة لي هناك العديد من الأحداث الغريبة في عامي 2016 و2017، مثل انتخاب ترامب وحدوث البريكسيت وإقالة رانييري”.

وأضاف المدرب الألماني: “ليس لدي أدنى فكرة، لماذا أقدم فريق ليستر على هذه الخطوة، الجميع يرى وضعيتهم في الدوري ولكن الجميع أيضا يرى أين هم في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لا نشارك فيها نحن”.

وعن رانييري قال كلوب وفق ما نقلت شبكة سي ان ان : “إنه رجل لطيف ومميز حقا، لقد التقيته من قبل، عندما كنت مدربا لدورتموند، إنه شخص رائع بالفعل، ولكني لا أملك جميع المعلومات، عليك (الصحفي) الذهاب إلى المؤتمر الصحفي الخاص بليستر وسؤالهم عن هذا الأمر”، حسب تعبيره.

يذكر أن ليفربول يواجه ليستر سيتي، مساء الاثنين، على أرضية ملعب “كينغ باور” في مدينة ليستر، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي سياق متصل كتب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لرانييري عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام “بطل إنكلترا وأفضل مدرب في العالم خلال العام الماضي تتم إقالته، هذه هي كرة القدم الحديثة يا كلاوديو، إبق مبتسما يا صديقي، لن يستطيع أحد محو التاريخ الذي كتبته”، حسب تعبيره.

ويعد رانييري ثاني مدرب على التوالي يحقق لقب البريمييرليغ وتتم إقالته في الموسم التالي، وذلك بعد أن حدث هذا الأمر مع المدرب البرتغالي السابق لتشيلسي والحالي لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو.

يذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الـ17 في الدوري خلال الموسم الحالي، برصيد 21 نقطة على بعد نقطة وحيدة من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، كما خسر مباراة الذهاب في دور الـ 16 لدوري أبطال اوروبا أمام إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد.

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