كنديات يقررن ارتداء الحجاب تضامناً مع المسلمات

قررت مجموعة من الكنديات ارتداء الحجاب لمدة شهر كامل تعاطفا مع النساء المسلمات وتنديدا بـ الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام).

ولقيت فعاليات “اليوم العالمي للحجاب” -الذي ينظم في كل أنحاء كندا منذ 2014- اهتماما مميزا في مدينة فورت ماكموراي شمال ولاية ألبرتا غربي البلاد.

وقال منظم الفعالية كيران مالك خان إن سبع سيدات كنديات جئن إليهم، وطلبن إذنا من أجل ارتدائهن الحجاب.

وأضاف “أطلقنا على الفعالية اسم أخوة الحجاب، وقد شعرنا بسعادة كبيرة حينما طلبن منا إذنا لارتداء الحجاب”.

وأوضح مالك خان أنهم قدموا إلى السيدات الكنديات معلومات حول الأحكام التي يجب عليهن الالتزام بها لكون الحجاب يعتبر رمزا دينيا، مضيفا أنهن وعدن بالالتزام بجميع الأحكام.

وقالت فانيسا ماكماهون (إحدى السيدات اللاتي سيرتدين الحجاب) في تصريحات صحفية إن “الأمر الذي دفعني لارتداء الحجاب هو الهجوم الذي استهدف مسجدا (داخل المركز الثقافي الإسلامي) في (مدينة) كيبك (الشهر الماضي).. لقد قتل ستة مسلمين في كندا أثناء تأدية عبادتهم”.

وأردفت قائلة “لا يمكن القبول بوقوع مثل هذه الأحداث لا في بلادنا ولا في بلاد أخرى، الكل لديه الحق بتطبيق دينه في جو من السلام”.

من جهة أخرى، قامت مئات السيدات بدعم المسلمين في إطار فعالية “اليوم العالمي للحجاب” في فورت ماكموراي عبر زيارتهن للمنصات التعريفية التي افتتحت في المراكز التجارية بالمدينة.

وارتدت بعضهن الحجاب هن وبناتهن. وقدم منظمو الفعالية في هذه المراكز معلومات عبر منشورات وعروض مرئية عن الإسلام، واشترت بعض السيدات الحجاب بينما تم إهداؤه لبعضهن. ( Anadolu Agency )

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