كيف تغير الـ ” Status ” في ” واتس آب ” إلى فيديو أو صورة ؟

طرح تطبيق #واتساب الشهير للتراسل عبر الإنترنت، في الذكرى الثامنة لإطلاقه، ميزة جديدة أصبحت متوفرة للجميع على هواتف #أندرويد وآيفون، وهي مستوحاة تماما من تطبيق “سناب تشات” المنافس.

وتتيح ميزة My Status الجديدة لمستخدمي تطبيق التراسل تغيير حالتهم Status لتحتوي على فيديو أو صور ثابتة أو متحركة بدلا من النصوص العادية.

وتظهر هذه الحالة التي يختارها المستخدم لدى كل الأشخاص الموجودين في قائمة الاتصالات الخاصة به، وتختفي بعد 24 ساعة كما هو الحال في تطبيق “سناب تشات”.

كيف تقوم بذلك؟

عند تحديث واتساب إلى النسخة الأحدث، وفتح التطبيق يظهر الرمز الخاصة بالحالة Status في أقصى اليسار أسفل الشاشة على شكل دائرتين داخل بعضهما البعض. أما في أندرويد فيجب الضغط على كلمة Status في أعلى شاشة التطبيق للعثور على الميزة الجديدة.

بعد ذلك يجب الضغط على زر الحالة Status My وهو على شكل دائرة مزودة بإشارة +، وعندها يمكن للمستخدم إضافة ما يشاء من صور أو فيديوهات أو صور GIF، كما يمكنه التقاط الصور والفيديوهات بشكل مباشر عبر الكاميرا وفقاً لقناة سكاي نيوز ، ويمكن إضافة أكثر من عنصر من خلال الضغط على زر + بعد كل إضافة، وثم الضغط على زر الإنهاء.

بعد الانتهاء من العملية يقوم واتساب بتحميل الحالة الجديدة وعرضها للأشخاص الموجودين في قائمة أصدقائك لمدة 24 ساعة، كما يمكنك الاطلاع على ما وضعه الأشخاص الموجودون في قائمة اتصالاتك، في خانة الحالة Status.

ويتيح التطبيق ضبط خيارات عرض هذه الحالة لكل الموجودين في قائمة الاتصال الخاصة بك، أو لأشخاص بعينهم، أو استثناء أشخاص بعينهم وذلك عبر إعدادات الخصوصية Privacy Settings.

ويهدف تطبيق واتساب، الذي يحقق انتشارا كاسحا وأرقاما مذهلة، من خلال الميزة الجديدة إلى الاحتفاظ بالمستخدمين لأكبر وقت ممكن على التطبيق الذي أصبح تابعا لشركة فيسبوك.

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