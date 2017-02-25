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ماذا قال مدير المرصد السوري عن تفجيرات حمص ؟ ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, حوادث 3 تعليقات

ماذا قال مدير المرصد السوري عن تفجيرات حمص ؟ ( فيديو )

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3 تعليقات

  1. هيثم العلي _ديرالزور
    فبراير 25, 2017 , 12:19 م في 12:19 م

    لجهنم الحمرا انشالله عقبال الكلب بوتين والكلب الخرمنائي والكلب بشار

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  2. لاذقاني
    فبراير 25, 2017 , 12:35 م في 12:35 م

    لك بكفي كذب بكل جنيف عنا تفجيرات واختراقات ومسرحيات

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  3. الف باء الاعلام
    فبراير 25, 2017 , 1:11 م في 1:11 م

    هاهاها
    مكشوف يا كلب
    اسامة سليمان
    طالما انك تكلمت في التقرير
    معناها طلب منك نظام الاسد السفّاح ذلك
    لكي يذكر ذلك في الصحافة ووسائل الاعلام الغربية!
    لكي يتم تشويه صورة المعارضة على انها ارهابية !!!!

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