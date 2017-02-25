ماذا قال مدير المرصد السوري عن تفجيرات حمص ؟ ( فيديو )

\u0645\u0627\u0630\u0627 \u0642\u0627\u0644 \u0645\u062f\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0635\u062f \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a \u0639\u0646 \u062a\u0641\u062c\u064a\u0631\u0627\u062a \u062d\u0645\u0635 \u061f(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n\r\n\u062a\u0635\u0631\u064a\u062d\u0627\u062a \u0623\u0633\u0628\u0642\r\n\r\n\u0645\u0648\u0627\u0636\u064a\u0639 \u0645\u062a\u0639\u0644\u0642\u0629 :\r\n\r\n\u062d\u0645\u0635:\u0647\u062c\u0645\u0627\u062a \u0645\u0641\u0627\u062c\u0626\u0629 \u062a\u0636\u0631\u0628 \u0645\u0642\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0646\u064a\u0629 .. \u0648 \u0623\u0646\u0628\u0627\u0621 \u0639\u0646 \u0645\u0642\u062a\u0644 \u0631\u0626\u064a\u0633\u064a \u0641\u0631\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0639\u0633\u0643\u0631\u064a \u0648 \u0623\u0645\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629(\u0645\u062d\u062f\u062b \u0623\u0648\u0644\u0627\u064b \u0628\u0623\u0648\u0644)
لجهنم الحمرا انشالله عقبال الكلب بوتين والكلب الخرمنائي والكلب بشار
لك بكفي كذب بكل جنيف عنا تفجيرات واختراقات ومسرحيات
هاهاها
مكشوف يا كلب
اسامة سليمان
طالما انك تكلمت في التقرير
معناها طلب منك نظام الاسد السفّاح ذلك
لكي يذكر ذلك في الصحافة ووسائل الاعلام الغربية!
لكي يتم تشويه صورة المعارضة على انها ارهابية !!!!