” أبل ” تحقق في فيديو انفجار هاتف ” آي فون “

تحقق شركة #أبل في مزاعم شابة أميركية بأن هاتفها من طراز “#آيفون 7 بلاس” قد “انفجر” واشتعلت فيه النيران.

وكانت برينا أوليفاس، البالغة من العمر 18 عاما، وهي من توكسون بأريزونا، نائمة والهاتف قريب منها عندما لاحظ رفيقها انبعاث دخان وأصوات غريبة من الجهاز.

فقام الرفيق بنقل الهاتف بعيدا عنها وسجّل ما حدث بالفيديو في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن فيه مشاهدة الهاتف والدخان ينبعث منه بوضوح.

وقالت برينا لهيئة الإذاعة البريطانية إنها لاحظت وجود مشكلة في الهاتف، وذلك قبل يوم من اشتعال النيران به. ، وقد اشترت برينا الهاتف في يناير الماضي. وأضافت “لم يكن يعمل فأخذته للمتجر حيث أمكنهم تشغيله، وقالوا لي إنه لا يوجد به مشكلة، وأنه على ما يرام”.

ولكن في صباح اليوم التالي استيقظت لتجد أن النيران اندلعت في هاتفها. وقالت برينا “خلدت للنوم وهاتفي بجانبي، لقد كان على الفراش بجوار رأسي. وقد قام رفيقي بنقل الهاتف بالفعل بعيدا عني وذهب إلى الحمام، ولكنه استطاع رؤية الدخان يتصاعد من الهاتف وسمع صوتا صادرا منه. استيقظت لأنني سمعت الصوت ثم علا صوت رفيقي”.

وأمسك رفيق برينا بالهاتف ونقله إلى الحمام.

وقالت “في اللحظة التي وضعه هناك، انفجر وتصاعد المزيد من الدخان، وكانت رائحة الهاتف سيئة للغاية. لا استطيع حقا أن أشرح الرائحة، ولكنها كانت قوية حقا، وسادت الشقة بأكملها”.

وبالرغم من مشكلة هاتف برينا، فليس هناك مؤشر على وجود مشكلة واسعة النطاق مع أجهزة آيفون. وقال متحدث باسم الشركة لموقع “ماشابل” المعني بالإعلام الرقمي إن أبل “تحقق” في القضية.

لكن برينا لم تعد حاليا تنام وهاتفها قريب جدا منها. وقالت “في الليلتين الماضيتين لم يكن على فراشي على الإطلاق”.

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