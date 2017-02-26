” ألفابت ” تتهم ” أوبر ” بسرقة تكنولوجيا خاصة بها

رفعت شركة “وايمو” (غوغل كار سابقا) التابعة لعملاق الانترنت الاميركي “#الفابت” والمتخصصة بالسيارات الذاتية القيادة، شكوى ضد “#اوبر” وفرعها للشاحنات المستقلة “اوتو” بتهمة سرقة بعض تكنولوجياتها.

وجاء في الشكوى التي رفعت الى محكمة في سان فرانسيسكو (غرب الولايات المتحدة):”أخذت “اوتو” و”أوبر” الملكية الفكرية لـ “وايمو” لكي تتجنبا المخاطر وتوفرا الوقت والنفقات المرتبطة بتطوير تكنولوجيات خاصة بهما”.

وأضافت الشكوى “في النهاية درت هذه السرقة اكثر من نصف مليار دولار على موظفي “اوتو” وسمحت لـ “اوبر” باحياء برنامج معطل وذلك على حساب “وايمو””. وتلاحق “وايمو”، “اوتو” و”اوبر” بتهمة سرقة اسرار صناعية وانتهاك براءة اختراع. وتطالب الشركة بمحاكمة امام هيئة محلفين لمنع استخدام هذه التكنولوجيات فضلا عن تعويضات لم تحدد قيمتها.

ويشمل الخلاف خصوصا مجسات ليزر معروفة باسم “ليدار” تسمح للاليات ب”رؤية” السيارات والمارة وكل العوائق الاخرى حولها. وتقول “وايمو” انها استثمرت في هذا المجال “عشرات ملايين الدولارات وعشرات الاف ساعات الخبرة الهندسية”.

وقالت “وايمو” انها اكتشفت الأمر بعدما تلقت خطأ رسالة الكترونية من شركة من الباطن. وجاء في الشكوى ان الرسالة تضمنت مخططات دوائر مطبوعة لـ “اوبر”، “تشبه بشكل ملفت تصاميمها الخاصة السرية جدا”.

وكان انطوني ليفاندوفسكي الذي يشرف راهنا على جهود “اوبر” في مجال السيارات الذاتية القيادة، عمل حتى مطلع العام 2016 على مشروع هذه السيارات لدى “الفابت” قبل ان يؤسس شركته الناشئة “اوتو” التي تعمل على برمجيات قيادة ذاتية موجهة للشاحنات وقد اشترتها “اوبر” سريعا.

وأكدت “وايمو” ان لديها أدلة ان ليفاندوفسكي حمل بطريقة غير قانونية قبل مغادرته الشركة، أكثر من 14 ألف ملف سري وان موظفين اخرين في المجموعة قاموا بالشيء نفسه قبل الانضمام الى شركته الجديدة. ( AFP )

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