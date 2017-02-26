ألمانيا : الحكومة تكشف عن نسبة السوريين الذين يحملون وثائق مزورة

قالت الحكومة الألمانية رداً على استفسار برلماني، إن 2.25 فقط من طالبي اللجوء الذين يحملون أوراقاً مزورة، كانوا سوريين.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “تاز” الألمانية، وترجمها عكس السير، فإنه بعد طلب من حزب اليسار في البرلمان الألماني، بالإفصاح عن هذه النسبة، قالت الحكومة الألمانية إن عدداً قليلاً جداً من طلبات اللجوء تم تقديمها بأوراق سورية مزورة، وبذلك يتم نفي المزاعم التي تتحدث عن أن الكثير من اللاجئين قاموا باستغلال حق اللجوء عبر التزوير.

وبلغت نسبة المزورين بين اللاجئين في ألمانيا ككل 2.6 %.

لكن وزارة الداخلية أشارت في الوقت نفسه، إلى أن من بين 60 إلى 90 ٪ من اللاجئين، لم يقدموا أية وثائق ثبوتية.

عكس السير