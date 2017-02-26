ألمانيا : تفاصيل جديدة عن حادثة الدهس في هايدلبرغ

ذكرت الشرطة الألمانية أن السيارة التي تم بها دهس ثلاثة أشخاص في مدينة هايدلبرغ السبت كانت سيارة مستأجرة تحمل لوحة من مدينة هامبورغ.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الأحد إن دافع الجاني ليس واضحا حتى الآن.

وأوضح المتحدث أن سائق السيارة السوداء -وهو ألماني الجنسية- لا يمكن استجوابه حتى الآن بعد إصابته بجرح ناتج عن العيار الناري الذي أطلقه أفراد الشرطة عليه لإيقافه عند محاولة هروبه.

ويتهم الرجل البالغ من العمر 35 عاما بأنه قام بدهس مجموعة من الأشخاص في مدينة هايدلبرغ بعد ظهر أمس السبت، ما أسفر عن مقتل شخص يبلغ من العمر 73 عاما وإصابة اثنين آخرين.

وفر الرجل بعد ذلك هاربا على قدميه ومعه سكين إلى أن أوقفه أفراد الشرطة بإطلاق عيار ناري عليه.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة، لم يتضح حتى الآن أيضا ما إذا كان الرجل عاقد العزم على إصابة أشخاص آخرين بالسكين خلال هروبه أم لا.

وكان ديفيد فولهابر المتحدث باسم الشرطة قد أعلن في وقت سابق أنه “لا مؤشرات على وجود خلفية إرهابية.”

وأضاف أنه لا يمكنه التعليق بشأن الدوافع المحتملة وراء الهجوم. كما أنه ليس واضحاً حتى الآن فيما إذا كان قد أقدم على فعلته بالخطأ أم عن سبق إصرار وترصد. (DPA)

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