ألمانيا : لاجئ جزائري يعتدي بالضرب على آخر سوري في مركز لجوء

تعرض لاجئ سوري شاب لإصابة بعد وقوعه ضحية اعتداء في مدينة غيسن (ولاية هيسن)، في ألمانيا.

صحيفة “غيسنر تسايتونغ” الألمانية المحلية قالت، يوم الخميس الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب (21 عاماً) تم تهديده بسكين، ثم ضرب بقضيب من حديد، في مركز لجوء مايسنبورغ، يوم الأربعاء.

وأضافت أن الفاعل هو لاجئ جزائري (18 عاماً)، هدد السوري بالسكين ثم سحب منه القضيب الحديدي الذي حاول الدفاع عن نفسه به، وقام بضربه به.

وتعرض الشاب لإصابة بالظهر، وتم إسعافه إلى المشفى، فيما تم اعتقال اللاجئ الجزائري.

ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الجزائري لتهديد السوري بالسكين.

عكس السير