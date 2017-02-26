ألمانيا : لاجىء سوري يتسبب بتوقف مفاجئ لقطار سريع !

قالت وسائل إعلام ألمانية إن لاجئاً سورياً تسبب بتوقف مفاجئ لقطار سريع في منطقة فايمر لاند الواقعة في ولاية تورينغن شرقي #ألمانيا .

صحيفة بيلد الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري كان يقود دراجته الهوائية على السكة الحديدية وكان متجهاً إلى مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة وقعت أمس السبت، في الساعة 11:50 صباحاً، مشيرة إلى أن التوقف المفاجئ الذي قام سائق القطار السريع لم ينتج عنه أي إصابات.

وذكرت أن القطار السريع كان يسير بسرعة 230 كم في الساعة وعندما شاهد سائقه اللاجئ السوري يسير على السكة أمامه، اضطر إلى استخدام مكابح الطوارئ.

وأشارت الصحيفة إن أن الشاب فر مباشرة، لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد وقت قصير.

وختمت بالقول إن الشرطة تحقق مع اللاجئ السوري بتهمة “التدخل الخطير في حركة السكك الحديدية”.

عكس السير