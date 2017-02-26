إبراهيموفيتش : بالطبع شجعت باريس سان جيرمان أمام برشلونة

اعترف اللاعب السويدي المخضرم #زلاتان_إبراهيموفيتش، مهاجم فريق #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، بتفضيله نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على برشلونة الإسباني، على الرغم من حمله لقميص كلى الفريقين خلال تجربته الاحترافية الطويلة.

وقد جاء هذا الاعتراف من خلال تأكيده أنّه قد شجع باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعته بفريق برشلونة، قبل أسبوعين، لحساب مواجهة الذهاب للدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي انتهت بفوز النادي الفرنسي برباعية نظيفة.

وقال ابراهيموفيتش في تصريحات صحفية: “تابعت المباراة بين باريس سان جرمان وبرشلونة ، لقد كانت مباراة جيدة جداً، وبالطبع كنت أرغب في فوز باريس “.

وأضاف مفتخراً بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “لقد كنت جزءً من الفريق وتاريخه، وعندما يفوزون، الكل يتحدث عني، وكذلك يفعلون عندما ينهزمون.. سيواصلون الحديث عني مهما حصل”.

يُشار أنّ ابراهيموفيتش، البالغ من العمر 35 عاماً، قد لعب موسماً واحداً ( 2009-2010) في برشلونة قبل أن يغادره نحو ميلان الإيطالي بسبب سوء علاقته بمدرب “البارسا” في ذلك الوقت، الإسباني بيب غوارديولا، ثم انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2012، حيث ترك بصمته في تاريخ نادي العاصمة الفرنسية ليرحل عنه في يونيو الماضي إلى مانشستر يونياتد في صفقة حرة.

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