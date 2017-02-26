إدارة مرور في السعودية : لا صحة لما تردد عن القبض على ” سورية ” و هي تقود سيارة !

قالت صحيفة “سبق” السعودية، يوم الأحد، إن إدارة مرور منطقة عسير نفت ما تردد حول القبض على “فتاة سورية” تقود سيارة بالنماص.

ونقلت الصحيفة عن الإدارة قولها، إنه “لا صحة لخبر إلقاء الدوريات المرورية بالنماص القبض على فتاة سورية كانت تقود سيارة جنوب النماص”.

وبين الإدارة أن “التصوير المصاحب يؤكد عدم صحة الخبر، فالمرور عند مباشرة أي حالة مرورية يتم ضبطها ينشر صورة المركبة أثناء عملية الاستيقاف من قبل الدوريات المرورية”.

كما دعت الإدارة “الجميع لأخذ الخبر من مصادره الرسمية الموثوقة”، مؤكدةً حقها في “اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من أدرج الخبر غير الصحيح”.

عكس السير