إرتفاع مبيعات المساكن للأجانب في تركيا 49 % خلال 4 سنوات

ارتفعت مبيعات المنازل للأجانب في تركيا، 49% في 2016، مقارنة بعام 2013، حسب إحصاء رسمي.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، أن مبيعات المساكن للأجانب العام الماضي بلغت 18 ألفًا و189 مسكنًا، في حين أن مبيعات عام 2013، بلغت 12 ألفًا و181 مسكنًا.

وفي 2014، سجلت المبيعات 18 ألفًا و959 مسكنًا، بمعدل ارتفاع 55.6% عن 2013.

وواصلت المبيعات الارتفاع في 2015، بمعدل 20.4% عن عام 2014، مسجلاً بيع 22 ألفًا و830 مسكنًا.

وفي 2016، بلغ معدل ارتفاع المبيعات 20.3%، بالمقارنة مع 2015.

وفي محصلة 4 سنوات الماضية، بلغ عدد المساكن التي بيعت للأجانب في عموم تركيا، 72 ألفًا و159 مسكنًا.

وتصدرت مدينة أنطاليا جنوبي البلاد، قائمة المدن التركية في عدد المساكن التي بيعت للأجانب، بواقع 22 ألفًا و514 مسكنًا، خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وحلت إسطنبول في المرتبة الثانية، مسجلة بيع 21 ألفًا و331 مسكنًا، تبعتها مدينة بورصة بـ 4 آلاف و148، ويالوه بـ 3 آلاف و292، فالعاصمة أنقرة بـ 3 آلاف و326. (ANADOLU)

عكس السير