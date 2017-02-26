الأردن : راعي غنم سوري يقتل زوجته و يرميها في بئر مهجور

قالت وسائل إعلام أردنية، يوم أمس السبت، إن لاجئاً سورياً أقدم على قتل زوجته العشرينية، ثم دفنها في مغارة في المفرق.

وأفاد الإعلام الأردني، بحسب ما رصد عكس السير، أن السوري (23 عاماً) ضرب زوجته (20 عاماً) بهراوة على أماكن مختلفة من جسدها ورأسها، ثم ذهب لعمله في رعي الأغنام وتركها لمدة يومين دون علاج، لتفارق الحياة، ويقوم بإلقائها في بئر مهجور بـ “منطقة بريقة”.

وأمر مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي “تيسير بني خالد” باستخراج جثة الضحية، ونقلت إلى مركز الطب الشرعي.

وكانت الحادثة وقعت في الرابع من الشهر الجاري، وفق ما أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن.

وأضافت الإدارة أن الشاب (الزوج) “تقدم لمركز امن المدينة هناك ببلاغ بخروج زوجته من المنزل الى جهة غيرمعلومة حيث جرى التعميم عليها ومباشرة التحقيق للبحث عنها، وعلى اثر التحقيقات ومتابعة القضية من قبل قسم بحث جنائي المفرق والمركز الامني المختص وردت معلومات اليهم حول وجود شبهه بقيام المبلغ (الزوج) بقتل زوجته ومحاولة اخفاء جريمته عن طريق التبليغ عن خروجها من المنزل حيث جرى القبض عليه وعند التوسع بالتحقيق معه اعترف بما اقترف، وقام إنه قام بالإبلاغ عن تغيبها في اليوم التالي”.

وتم إلقاء القبض على الشاب، فيما لم تعرف بعد الأسباب التي دفعته لقتل زوجته.

ولم تذكر وسائل الإعلام الأردنية اسم الزوج أو الزوجة.

عكس السير