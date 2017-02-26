الإمارات و قطر على لائحة أغلى دول العالم معيشة

إن كنت تحلم بالسفر وبدء مغامرة جديدة في دولة أخرى، ولا يشكل المال عائقا أمامك، فهناك خيارات عديدة حول العالم تتيح لك فرصة اختبار الرفاهية. وإن كنت لا تود الابتعاد عن المنطقة العربية، فعليك بالإمارات أو قطر لأنهما حجزتا لنفسيهما مكاناً على لائحة أغلى دول العالم معيشةً.

وقيّم اللائحة موقع “Movehub”، عبر استقصاء أجراه حول ثمن بعص متطلبات الحياة مثل كلفة الإقامة والإيجار وثمن المأكولات والمشروبات والمطاعم ومتاجر الملابس وكلفة وسائل النقل والإنترنت وحتى النشاطات الترفيهية.

درس خبراء الموقع تكاليف المعيشة في 120 دولة من حول العالم ، وفي ما يلي أغلى 10 دول للعيش فيها والتنعم برفاهيتها بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف :

1. برمودا

2. سويسرا

3. هونغ كونغ

4. ايسلندا

5. سنغافورة

6. النرويج

7. الباهاماس

8. الإمارات

9. قطر

10. لوكسمبرغ

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