القيادة المركزية الأمريكية توزع أسلحة على ” مقاتلين عرب ” في قوات سوريا الديموقراطية

نشرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت، صورا لعملية توزيع أسلحة في شمالي سوريا، قالت إنها “لمقاتلين من التحالف العربي السوري”.

وتظهر في الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على “تويتر”، توزيع بندقيات روسية من طراز كلاشنكوف “AK-47” على “مقاتلين عرب تلقوا تدريبات أولية”، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

ودونت القيادة المركزية الأمريكية تحت صورة تضم فتيات شابات: “مقاتلات تخضعن لتدريب من الدرجة الأولى بمعسكر في شمالي سوريا”.

تجدر الإشارة إلى أن “التحالف العربي السوري” هو أحد مجموعات “قوات سوريا الديمقراطية” (وحدات الحماية الكردية).

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