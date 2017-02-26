اللاجئيون الفلسطينيون السوريون في لبنان يطالبون محمود عباس بتسوية أوضاعهم القانونية

طالب اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان الرئيس محمود عباس الذي وصل الخميس إلى لبنان في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، بالضغط على الحكومة اللبنانية لتسوية أوضاعهم القانونية، وإعفائهم من رسوم تجديد الإقامات التي تثقل كاهلهم وتزيد من معاناتهم.

ودعا اللاجئون عباس، للضغط على “أونروا” من أجل الاستمرار بتقديم مساعداتها المالية وخاصة بدل الإيواء، والعمل على تحسين وتطوير خدماتها الاستشفائية والإغاثية والتعليمية بطريقة فعالة بما يحفظ كرامة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما دعوه لزيارة المخيمات الفلسطينية والاطلاع على واقعهم عن كثب وتحسس واستشعار آلامهم ومعاناتهم، والعمل على حل مشاكلهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.

ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن عددًا من اللاجئين والناشطين الفلسطينيين عبروا عن شعورهم بالإحباط والخيبة من الإهمال والتهميش الذي تمارسه القيادة والفصائل الفلسطينية تجاه قضية فلسطينيي سورية.

ورأى لاجئون فلسطينيون آخرون أن هذه الزيارة ستنعكس بشكل إيجابي على جميع الفلسطينيين المقيمن في لبنان، ومن بينهم فلسطينيو سورية، مشددين على ضرورة توفير أدنى مقومات الصمود والعيش الكريم للاجئ.

يُشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي (31) ألف لاجئ، معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية. (safa)

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