الهند : مؤسس شركة أرخص هاتف ذكي في العالم متهم بالاحتيال

بعد أن استقطب أنظار العالم إلى شركته بعد الإعلان عن إطلاق أرخص #هاتف_ذكي في العالم بسعر لا يتجاوز 4 دولارات أميركية، أعلنت الشرطة الهندية ، أنها اعتقلت محيط غويل مؤسس الشركة بتهمة الاحتيال.

وقال المتحدث باسم الشرطة بولاية شمال #الهند، راهول سريفاستاف، إن “محيط غويل، مؤسس شركة رينجينج بلز، اعتقل في ولاية أتر برديش، على أن يقدم للمحكمة”.

ووفقا للشرطة، فقد ألقي القبض على مؤسس “رينجينج بلز” بعد أن قال تاجر إنه دفع 3 ملايين روبية هندية للحصول على طلبية من الهواتف بحسب ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية ، لكنه لم يتلق إلا جزءا بسيطا من الطلب، حتى أن بعض الهواتف التي استلمها كانت معيبة.

وقال التاجر إن لم يتلق سوى 1.4 مليون روبية في شكل هواتف جديدة ونقدا، وحين تابع مع “رينجينج بلز” لاسترداد باقي المستحقات التي لم تصله، ذكر أن مسؤولا في الشركة هدد بقتله وعائلته.

وكان غويل قد جعل شركته حديث الساعة في العام الماضي عندما كشفت النقاب عن هاتفها الذكي “فريدم”، الذي طرح بسعر 251 روبية أو ما يعادل 3.77 دولارات أميركية.

وقد حظي بطلب قوي ولكن أيضا حامت حوله شكوك واسعة النطاق وتدقيق من جانب المنظمين حتى في الهند المعروفة برخص أسعارها، حيث تحظى الهواتف الذكية الرخيصة بشعبية كبيرة.

عكس السير