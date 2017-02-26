بالفيديو .. ميسي يشارك في إعلان تلفزيوني للتوعية بالتهاب الكبد

نشرت الصفحة الرسمية لحملة “تور آند كيور”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو يظهر فيه النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، الهداف التاريخي لنادي #برشلونة الإسباني، معلناً ومبشراً من خلاله عن انتهاء معاناة المرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد (فيروس سي) حول العالم.

وأعلن ميسي من خلال الفيديو أن المرضى، الذين يصل عددهم لنحو 100 مليون شخصٍ حول العالم ، لن يضطروا للانتظار مجدداً من أجل الحصول على علاجٍ آمنٍ وفعالٍ لهذا المرض الفتاك، بعد عامين من المعاناة على قوائم الانتظار، إذ بات بمقدورهم الآن أن يزوروا مصر للحصول على علاجٍ متوفر وفي متناول الجميع.

وكان ليونيل ميسي، قد قام بزيارة لمصر، الثلاثاء الماضي للترويج لحملة لمكافحة التهاب الكبد بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، والتي كانت مقررة الاسبوع الفارط لكنها ارجئت اثر هزيمة ناديه برشلونة الاسباني أمام باريس سان جرمان الفرنسي (0-4) في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتندرج زيارة ميسي ضمن حملة للترويج للسياحة العلاجية في مصر ومكافحة “فيروس سي”، وهو مرض ينتقل اساسا عن طريق الدم ومنتشر على نطاق واسع في مصر ويمكن ان يؤدي الى سرطان الكبد.

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