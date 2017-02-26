بعد مكالمة هاتفية خاطئة .. شاب أندونيسي يتزوج من عجوز بسبب ” صوتها ” !

دفعت مكالمة هاتفية خاطئة شابًا أندونيسيًا للزواج من امرأة عجوز لإعجابه بصوتها ، فبينما كان سوفيان داندل البالغ من العمر (28 عامًا) يعمل في كراجه في مدينة “سولاويسي” شمال #إندونيسيا، رن هاتفه وقدمت له امرأة لا يعرفها اعتذارها لتلك المكالمة الخاطئة، لكنه طلب منها ألاّ تغلق الهاتف واستمر الحديث بينهما لأكثر من ساعة، اتفقا خلالها على أن يزورها في بيتها.

وفي نفس اليوم، ذهب سوفيان إلى بيت مارثا التي أعجب بصوتها ، وعندما فتحت له الباب أصيب بصدمة عندما علم بأنها نفس المرأة ذات الصوت الجميل ، وبعد أن أفاق من صدمته، دخل سوفيان بيت المرأة وأخبرته بأنها أرملة وتبلغ من العمر (82 عامًا) مؤكدًا لها أن شعوره تجاهها لم يتغير.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية نقلاً عن الصحف الأندونيسية: “أخبرته مارثا أن زوجها توفي قبل 10 سنوات، وأنها تعيش وحدها بعد أن سافر ولداها للعمل في الخارج”.

وأضافت: “تأثر سوفيان كثيرًا بقصة هذه المرأة، ووعدها بأنه سيبقى معها للأبد بالرغم من أنه لم يواعد امرأة في حياته من قبل. وظل الاثنان يلتقيان بشكل مستمر ثم بعد نحو عام، طلب من مارثا الزواج فوافقت على الفور وتم زفافهما الأسبوع الماضي”.

وقال سوفيان: “بدأ الأمر قبل نحو عام عندما اتصلت بي مارثا ولم أكن أعرفها، أحببت صوتها والطريقة المهذبة التي قدمت بها نفسها، كانت امرأة محبة وعاطفية وهذا ما جعلني انجذب إليها أكثر وأكثر قبل أن أقع بحبها”.

وقالت والدته ماجدالينا (60 عامًا): “أخفى سوفيان زواجه عنا لفترة، ولم أكن أعلم أنه قرر الزواج من جدة. أصبت بصدمة في بادئ الأمر، ولكن ماذا استطيع أن أقول. لاحظت أنهما يحبان بعضهما البعض كثيرًا، ولذلك قبلنا اختياره في النهاية”.

من جهتها، قالت مارثا: “ظللت أدعو الله أن يحقق أمنيتي ويرسل لي شخصًا يعتني بي في هذه السن، وفي النهاية حقق الله أمنيتي وأرسل لي سوفيان ليبارك ويسعد حياتي”.

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