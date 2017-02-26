بيريز غاضب من إيسكو و يمنعه من الرحيل نحو برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية أنّ #فلورنتينو_بيريز، رئيس نادي #ريال_مدريد، غاضب من لاعب فريقه إيسكو ألاركون، بسبب تصريحات الأخير حول تأجيل تجديد عقده مع الملكي وانتظار نهاية الموسم الجاري قبل حسم مستقبله الرياضي.

وذكرت صحيفة “سبورت” أنّ إيسكو رفض التجديد لريال مدريد.. وسيقرر مصيره مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، بناءً على ما سيحدث له في الفترة القادمة.

وقرر ايسكو تأجيل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2018، حتى يونيو المقبل، مشيراً أنه يرغب في الاستمرار مع نادي ريال مدريد لكنه يريد أن يعلم أولاً الدور الذي سيلعبه مستقبلاً في الفريق.

وأوضح اللاعب الدولي الإسباني في تصريحات أعادت نقلها ذات الصحيفة المقربة من نادي برشلونة:” ما يقلقني هو عدد الدقائق التي سألعبها، المسيرة الاحترافية للاعبين قصيرة.. من الآن وحتى نهاية الموسم، سنتخذ قراراً إنّ الأمر يتعلق بمستقبلي”.

ومن جهتها كشفت صحيفة “ماركا”، المقربة من نادي ريال مدريد، أنّ “بيريز، أبلغ اللاعب بغضبه الشديد منه بسبب تلك التصريحات”.

ورأت “سبورت” إلى أن “رئيس ريال مدريد، يخشى أن يكون برشلونة، هو السبب وراء رفض إيسكو، تمديد عقده”.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت في الأشهر القليلة الماضية عن رغبة نادي برشلونة في ضم إيسكو، بداية من الصيف القادم، مستغلة عدم استفادة الجناح الإسباني من اللعب بانتظام ضمن التشكيلة الأساسية للميرنغي.

ولكن يبدو أنّ رغبة النادي الكاتالوني في ضم إيسكو، البالغ من العمر 25 عاماً، ستصطدم بالبند الذي يتضمنه عقد اللاعب مع ناديه الحالي ريال مدريد ، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وقد كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن وجود بند في عقد إيسكو ألاركون يمنعه من الانتقال إلى برشلونة في الصيف القادم.

وأوضحت ذات الصحيفة الكتالونية أنّ رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، اعتاد على وضع بنداً في عقود لاعبيه يمنعهم من الانتقال مباشرة إلى الغريم التقليدي برشلونة، وأنّ إيسكو لا يعتبر حالة استثنائية، ولهذا فإن ألاركون لا يستطيع التعاقد مع “البارسا” في الصيف القادم ، وهو مطالب بالانتظار إلى غاية انتهاء عقده الحالي في يونيو 2018 إذا ما أراد فعلاً حمل قميص “البلوغرانا”.

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