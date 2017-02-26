ترامب يكسر تقليداً عمره 96 عاماً !

يستكمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب «حربه» التي بدأها مع الصحافة الأميركية منذ حملته الانتخابية، بإعلانه أمس (السبت) عدم حضوره العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض، وهو حدث رفيع المستوى يعود إلى العام 1921 يجذب المشاهير والساسة والصحافيين تغلب فيه «المشاكسات وروح الدعابة»، وهو الحدث الذي يُقال عنه «يجمع الأعداء (الصحافيون المتنافسون) في غرفة واحدة».

وغرد ترامب على حسابه في «تويتر»: «لن أحضر عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض هذا العام، أرجوا أن تتمنوا للجميع العافية وأن تكون سهرة عظيمة». وكان بعض مراسلي القنوات «غير المرضي عنها» من إدارة الرئيس أعلنت قبل أيام أنها قد تمتنع عن حضور العشاء الذي سيُقام في 29 نيسان (أبريل) المقبل بسبب الحملة «الإزدرائية» التي يتعرضون لها.

وقال جيف ماسون مراسل «رويترز» في البيت الأبيض الذي يترأس الرابطة هذا العام إن العشاء «كان وسيظل احتفالا بالتعديل الأول والدور المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام المستقلة في جمهورية سليمة». وكان رونالد ريغان هو آخر رئيس لم يشارك في حفل العشاء بعدما تعرض لمحاولة اغتيال في 1981.

ولطالما وصف ترامب الصحافة بأنها «عدو الشعب» وفي كثير من الأحيان ينتقد المؤسسات الإعلامية والمراسلين عندما لا تروق له التغطية الصحفية، وبعد مؤتمره الصحافي الأخير من البيت الأبيض شن عليه الإعلام الأميركي هجوماً معاكساً وأمطرته بسيل من الانتقادات في اليوم التالي.

وأول من أمس منع الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر مراسلي «سي إن إن» و«نيويورك تايمز» و«بوليتيكو» ومؤسسات أخرى من حضور الإيجاز الصحافي، وقاطع مراسلا «أسوشيتد برس» ومجلة «تايم» الايجاز، متهمين البيت الأبيض بالسماح فقط للمتعاطفين مع إدارة ترامب بالحضور. (REUTERS)

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