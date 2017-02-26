تركيا : والي شانلي أورفة يعد بتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال السوريين

قال والي شانلي أورفة التركية، عزم تونا، اليوم السبت، إن الولاية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال السوريين من أجل الاستثمار فيها.

جاء ذلك في ندوة نظمتها بلدية شانلي أورفة (جنوب) بالمشاركة مع “وكالة كراجا داغ للتنمية” بعنوان “المشاكل التي تواجه رجال الأعمال السوريين والفرص التي تقدمها الولاية للمستثمرين”.

وأشار تونا في حديثه، إلى وجود 600 ألف لاجئ سوري في الولاية، مبينا أنها تنفرد بهذا الرقم على مستوى العالم في استضافة اللاجئين.

فيما تطرق الوالي إلى الشروط الملائمة التي تتوفر في تركيا من أجل الاستثمار، من قبيل الأمن والاستقرار بالنظر لأوضاع الدول في المنطقة.

وأكد تونا أن المستثمر يعير اهتماما كبيرا للنظام القضائي في أي بلد يريد الاستثمار فيه، من أجل أن يجد الحماية الكافية من قبل القانون.

كما شدد قائلاً “مستعدون لبذل قصارى جهدنا من أجل توفير الدعم اللازم لرجال الأعمال السوريين لتحقيق استثماراتهم”.

وحضر الاجتماع نائب رئيس بلدية شانلي أورفة سعيد قايا، وأمين عام وكالة كراجا داغ للتنمية حسن مارال، ورئيسة جمعية الصداقة السورية قدرية إسرا آيغون، إلى جانب رجال أعمال سوريين وأتراك.

تجدر الإشارة أنه مع ازدياد عدد السوريين في تركيا جراء الوضع الراهن في بلادهم، يزداد حجم استثماراتهم في البلاد. (ANADOLU)

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