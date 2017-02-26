حلب : الجيش الحر يعلن عن قتل 22 عنصراً من ميليشيات بشار الأسد في ” تادف ” بالقرب من الباب ( فيديو )

أعلنت فصائل “درع الفرات” الجيش الحر عن اندلاع اشتباكات بينها وبين ميليشيات بشار الأسد جنوبي مدينة الباب.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من إعلان ميليشيات النظام سيطرتها على بلدة تادف.

وقالت غرفة عمليات “حوار كلس” الناطقة باسم الفصائل، إن “قوات #لجيش السوري الحر اشتبكت مع ميليشيا النظام بالقرب من بلدة تادف جنوب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي وقتلت 22 عنصراً”.

ونشرت الغرفة صورة أحد قتلى النظام، ويدعى “علي منير الأحمد” (الكلية الجوية – صف ضابط).

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