حلب : ميليشيات بشار الأسد تسيطر على تادف .. و مسؤول روسي يؤكد أنها الخط الفاصل المتفق عليه بين النظام و المعارضة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ميليشيات النظام وحلفاءه حققت تقدماً مباغتاً يومي السبت والأحد في ريف حلب وسيطرت على بلدة تادف.

وأشار المرصد إلى أن ذلك تم في إطار “الاتفاق الروسي التركي السري”.

وأعلن إعلام النظام عن سيطرته على البلدة صباح اليوم.

وقال مسؤول روسي كبير هذا الشهر، وفق ما أوردت وكالة رويترز، إن تادف “هي خط فاصل متفق عليه بين الجيش السوري والقوات التي تدعمها تركيا”.

وبالتقدم صوب الشرق في منطقة تقع إلى الجنوب من الباب امتدت سيطرة ميليشيات النظام إلى 14 قرية واقترب لمسافة 25 كيلومترا من بحيرة الأسد الواقعة خلف سد الطبقة المقام على نهر الفرات.

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