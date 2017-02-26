دراسة : 73 % من الألمان يرون أن قطاع الأدوية حريص على تحقيق مصالحه فقط

أظهرت دراسة ألمانية أن صناعة العقاقير تعاني من سمعة سيئة، وعبر أغلبية المشاركين عن أملهم في أن تزيد شركات الأدوية من عملها على تطوير أدوية مخفضة الثمن بنفس فعالية العقاقير الأصلية الباهظة.

وحسب الدراسة التي نشرت أول أمس الخميس وأجريت بتكليف من شركة “بي دبليو سي” (PwC) للخدمات الاستشارية والمراجعة الاقتصادية، فإن 73% من الألمان يرون أن قطاع الأدوية حريص فقط على تحقيق مصالحه على حساب صناديق التأمين الاجتماعي.

ورأى 19% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن الشركات العاملة في مجال الأدوية هي شركات تسعى لمداواة المرضى والإبداع في سبيل ذلك.

وعبر سبعة من بين كل عشرة أشخاص شملهم الاستطلاع (68%) عن أملهم في أن تزيد هذه الشركات من رهانها على إيجاد حلول إبداعية تعتمد على تطوير أدوية مخفضة الثمن بنفس فعالية العقاقير الأصلية باهظة الثمن.

وحسب مؤشر الرعاية الصحية في ألمانيا عام 2017، فإن تقييم الألمان لقطاع الصحة إيجابي إجمالا، حيث رأى 79% (أربعة من كل خمسة تقريبا) ممن شملهم استطلاع للمؤشر أنهم يحصلون على جميع الخدمات اللازمة للرعاية الصحية الجيدة.

ولجأ 40% فقط ممن شملهم الاستطلاع إلى إبرام عقد إضافي للتأمين الصحي مع شركات خاصة لاستكمال ما يرونه من خدمات صحية يفتقدونها لدى شركات التأمين الصحي العامة.

وأظهر نفس الاستطلاع أن 85% من الألمان راضون عن خدمات الشركات العامة، بل إن ثلثي المستطلعة آراؤهم (64%) يرون أن قطاع الصحة الألماني من أفضل ثلاثة قطاعات صحية على مستوى العالم. (DPA)

عكس السير